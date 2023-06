In casa Lazio nasce la Talent Room. Si tratta di un nuovo progetto di scouting voluto da Lotito dopo l'addio di Tare. Ne parla oggi il Messaggero spiegando che sarà un gruppo di lavoro composto da Fabiani, Picchioni (talent scout di fiducia di Sarri, ndr) e due osservatori e cacciatori di talenti. L'obiettivo a medio-lungo termine è quello di ridare impulso alla ricerca di giovani promettenti per il settore giovanile, ma anche per la prima squadra; un aspetto che era stato trascurato negli ultimi anni.