Patto tripartito in casa. Come racconta oggi il Corriere dello Sport, ci sono stati fitti colloqui nel week end e alla finesono arrivati all'accordo che regolerà le prossime mosse del club sul mercato e gli equilibri interni della società.La certezza è che a gennaio arriverà un terzino. Sarà però un comprimario, da inserire come riserva di. Per fargli posto probabilmente partirà, ma difficilmente sarà Parisi l'obiettivo. Le sue quotazioni sono in calo perché le richieste dell'Empoli sono alte e perché la concorrenza, dall'Italia e dall'estero sta aumentando. Situazione stabile invece intorno adella Cremonese, ma anche lui è un prezzo pregiato, che ha già diversi estimatori. E comunque i lombardi difficilmente se ne priveranno a metà stagione. il quotidiano sportivo suggerisce invece che possa essere già. Si tratterebbe sempre di un giovane, ma straniero e proveniente da un campionato estero.Presidente, allenatore e ds hanno anche affrontato il tema. Il MagoSul fronte vice-Immobile invece si andrà avanti - nella speranza che ce ne sia il meno bisogno possibile - con Felipe Anderson adattato falso 9 all'occorrenza. A meno di un'occasione conveniente che spunti fuori nei prossimi mesi (il mercato aprirà ufficialmente solo a gennaio, ndr), al reparto avanzato si metterà mano in estate.