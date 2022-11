"Arrivai infortunato, poi ebbi il Covid. Ma passare dal campionato turco alla Serie A è stato un impatto molto duro. Non ero pronto fisicamente e il primo anno andai in difficoltà, nonostante avessi avuto parecchio minutaggio e occasioni per mettermi in mostra. Quindi è stato un mio errore e di nessun altro".

Intervista al Corriere dello Sport per l'ex attaccante della. Il centravanti kosovaro, oggi al, ha parlato del suo flop in biancoceleste, assumendosi le proprie responsabilità per aver deluso le aspettative:

Il Pirata ha poi raccontato del diverso rapporto avuto con Inzaghi e Sarri nei suoi due anni nella Capitale: "Nel secondo anno con Sarri feci un’ottima preparazione ma non ero il tipo di giocatore adatto al suo gioco e me lo disse chiaramente. Un giorno andai a parlaci. Gli dissi «Mister, dimmi se non ti convinco più, se magari mi alleno male o se non sei contento di me». Lui mi rispose che mi allenavo bene, che dimostravo professionalità, m non ero adatto al suo tipo di gioco. Lo ringraziai e capii che dovevo andare via. Con Inzaghi invece non ebbi grosse conversazioni perché non conoscevo bene l’italiano. Non andavo oltre il buongiorno e buonasera. Ma lui mi diede anche troppe occasioni. Il problema era che entravo e non lasciavo il segno, non riuscivo a segnare. La colpa è solo mia. Se sei un grande giocatore che gioca in un grande club devi dimostrarti all’altezza anche a livello di mentalità".