Senza cessioni importanti (cioè Milinkovic), la Lazio confermerà il blocco dei titolari e farà solo quattro acquisti. Questo il piano B di Lotito, raccontato oggi dal Corriere dello Sport. Il presidente ha garantito a Sarri l'arrivo di un centravanti di riserva, un esterno d'attacco, un regista da alternare a Cataldi e un altro innesto a centrocampo al posto dei calciatori che il tecnico ha di fatto bocciato l'anno scorso (Basic e Marcos Antonio).



Si cercherà poi sistemazione per tutti gli esuberi, recuperando più risorse possibili da mettere a bilancio in attivo. Negli altri ruoli però si interverrà solo in caso di uscite, compresa la porta (serve l'addio di Maximiano per un nuovo secondo portiere) e il terzino sinistro (priorità a Pellegrini, sennò si guarderà altrove). Se invece, come preventivato in origine, dovesse arrivare extrabudget dall'addio di un big allora si andrà ad investire in maniera massiccia per completare la rivoluzione della rosa.