La Lazio, spiega Sky Sport, è vicinissima al rinnovo del contratto di Luis Alberto. Nelle scorse settimane l'Al Duhail si è mosso con forza per il trequartista spagnolo, ma i 15 milioni di euro messi sul piatto non hanno convinto Lotito.



La proposta della Lazio per il prolungamento prevede di allungare il contratto di ulteriori due anni, con lo stipendio che passerebbe dagli attuali 3 milioni netti a 4 più bonus. Una proposta che sembra soddisfare il suo entourage, con la firma che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.