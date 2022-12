Ricomincia da oggi la corsa Champions della Lazio. Gli uomini di Sarri riprenderanno gli allenamenti a Formello per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Il tecnico toscano, come scrive oggi Il Corriere dello Sport, ha un piano per centrare l'obiettivo.



Insistere sulla solidità difensiva acquisita quest'anno è il punto fondamentale. Il recupero degli infortunati - Immobile su tutti, ma anche Zaccagni, Lazzari e Patric - consentirà di riallungare le rotazioni in squadra, insieme al sempre maggiore inserimento delle pedine meno sfruttate fin qui. Percorso peraltro già iniziato con il lancio di Luka Romero. La crescita del gruppo passerà dalla sempre maggior affinamento dell'applicazione dei dettami tattici da parte di tutti gli uomini. E su questo il mister continuerà a martellare i suoi uomini nelle prossime settimane, per affrontare in crescendo le sfide cruciali da qui a fine stagione. I 30 punti raccolti nelle prime 15 giornate sono la dimostrazione che il lavoro fatto fin qui sta pagando. Ma è necessario fare ancora meglio da gennaio, perché ne serviranno più di 60 per centrare le prime 4 posizioni.