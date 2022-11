Sergej Milinkovic Savic è stato accostato di nuovo alla Juventus, che in estate potrebbe fare un tentativo per portarlo a Torino. Il centrocampista ha un contratto con la Lazio fino a giugno 2024, la trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata ma l'obiettivo del club biancoceleste è quello di convincerlo a prolungare.