Il piano Scudetto per la Lazio passa per la ripresa del campionato, ovviamente, e per altre due recuperi: quello dei senatori e titolarissimi Leiva e Lulic. Appena il campionato riaprirà i battenti bisognerà farsi trovare pronti. Come riporta il Corriere dello Sport, molto dipende dal loro decorso post-operatorio.



LULIC LEIVA INFORTUNI - Entrambi hanno sfruttato lo stop forzato per operarsi, sia Lulic sia Leiva hanno avviato l'iter riabilitativo. Possono farcela a recuperare in vista della ripresa, molto dipenderà dalle date di calendario. I due saranno al top a metà giugno, molto dipenderà dalle scelte di Lega Calcio e Governo sul campionato di calcio. Potrebbero saltare le primissime gare, in quel caso Cataldi e Jony si faranno trovare pronti.