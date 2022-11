Il rinnovo di Luka Romero è ormai ad un passo. Come riportato da Marca e come già preannunciato dal presidente Claudio Lotito, il gioiellino classe 2004 raddoppierà il suo stipendio, portandolo ad una cifra intorno agli 800mila euro. Lo spagnolo, il cui contratto scadrà nel 2023, prolungherà il suo accordo con la società biancoceleste per altri 3 anni e mezzo.