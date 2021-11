In attesa dell'allenamento pomeridiano il direttore dello staff sanitario della Lazio, Fabio Rodia, ha parlato delle condizioni di Marusic, Immobile e non solo. Ecco come si è espresso il dottore ai microfoni ufficiali biancocelesti.



Su Marusic: “Noi siamo quotidianamente in relazione con Adam (Marusic, ndr), il quale fisicamente sta bene, ma stamattina ha ripetuto il test molecolare. Siamo in attesa dell’esito. Una volta che il tampone risulterà negativo ci attiveremo per il rientro in Italia in base al protocollo”.



Su Immobile: “Debbo dire che i risultati odierni di Immobile sono stati decisamente confortanti. In due settimane si è assorbito un edema importante al polpaccio. Ora in base ai prossimi due allenamenti capiremo il da farsi in merito alla sua riatletizzazione. Debbo complimentarmi con gli altri componenti dello staff per l’ottimo lavoro svolto in tempi ristretti, e ovviamente a Ciro che con grande disponibilità si è sottoposto a due sedute di riabilitazione al giorno”.



Infine sul resto della rosa: "Il resto della rosa è in buone condizioni, siamo usciti da una partita sofferta con la Juve e verranno fatte delle valutazioni, ma siamo tutti soddisfatti e ottimisti”.