Maurizio Sarri e la Lazio iniziano a progettare il mercato estivo che verrà. I biancocelesti sono al momento fermi, ma secondo La Gazzetta dello Sport, il mister toscano ha chiesto che gli siano assicurati cinque titolari: due terzini, un centrocampista, un attaccante esterno e una punta centrale. Elementi ritenuti indispensabili per portare a Roma il suo 4-3-3. I nomi sul taccuino di Tare sono quelli di Hysaj, Lykogiannis e Maksimovic per la difesa, Nandez e Thorsby per il centrocampo, Ilicic e Borré per l’attacco.