Lazio, il punto sugli infortunati: ecco quando tornano

C'è attesa in casa Lazio per il ritorno degli infortunati. Tra oggi e domani Tudor potrà vedere in gruppo i rientranti dalle nazionali, ma per i lungodegenti dell'infermeria dovrà pazientare ancora un po'. Per la sfida di sabato contro la Juventus di sicuro non ci saranno né Provedel, né Rovella e neppure Patric sul quale invece sembra esserci maggior ottimismo.



Tornato a correre con i compagni in questi giorni, si ipotizzava una convocazione per lo spagnolo alla ripresa del campionato, dopo un mese di stop. Niente da fare invece: lo staff e il giocatore stesso hanno optato per una maggior cautela. Probabile un suo ritentro in campo direttamente per la semifinale di andata di Coppa Italia, sempre contro la Juventus, il 2 aprile. Per la gara di ritorno (il 23 aprile) invece dovrebbe tornare Provedel. Il portiere non vorrebbe perdersi l'appuntamento e farà di tutto per recuperare magari già per la partita precedente col Genoa (il 19 aprile). In ogni caso per lui saranno necessari senza dubbio almeno altre due settimane di stop. Continua invece il mistero sulle condizioni di Rovella, fermo ormai da quasi due mesi. Ieri una sua storia sui social lasciava presagire un imminente ritorno. Da qualche giorno ha riniziato a correre a Formello. Quando avverrà il suo pieno reintegro in rosa però ancora non è chiaro.