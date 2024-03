Lazio, via ai lavori di ampliamento a Formello: ecco il progetto di Lotito

Lotito vuole ampliare Formello. Il presidente della Lazio ha acquistato alcuni terreni adiacenti a centro tecnico biancoceleste per portare avanti il progetto dell'Academy. L'obiettivo finale è quello di portare tutte le selezioni, dal settore giovanile alla Primavera, fino alla prima squadra, in un unico grande quartier generale.



L'idea dell'Academy è partita in realtà diversi anni fa con il progetto intitolato all'ex leggenda della Lazio Bob Lovati. Diversi gli stop&go che hanno rallentato l'iter, ma ora il processo sembra essersi avviato in maniera definitiva, con la società biancoceleste che ha intenzione di realizzare nuove strutture a disposizione dei propri tesserati. Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport ci saranno cinque nuovi campi di varie dimensioni, in sintetico e in erba naturale. Verrà poi realizzata una piscina, una nuova foresteria per i ragazzi fuori sede e anche un'aula magna multifunzionale, che sarà adibita sia ad ospitare all'occorrenza eventi, riunioni e conferenze, sia ad un uso quotidiano da parte dei giovani calciatori del vivaio che potranno così portare avanti e completare il proprio percorso di istruzione parallelamente all'avvio della loro carriera sportiva.