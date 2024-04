Tudor fa la conta degli uomini per il. Laaffronterà la stracittadina senza un elemento chiave dello schieramento 3-4-2-1 studiato da nuovo tecnico: Mattiainfatti è costretto al forfait, come confermato ieri dall'esito degli esami strumentali alla caviglia. Considerato l'interessamento dei legamenti è molto probabile che l'ex Hellas sia costretto a saltare diverse altre gare, oltre la stracittadina, compresa quella di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus. E lo stesso destino potrebbe toccare a, per il quale è stata evidenziata una piccola lesione muscolare al polpaccio.

Entrambi gli sprinter della rosa quindi non saranno utilizzabili dall'allenatore della Lazio contro la Roma. Due armi in meno che sarebbero invece state importanti per attaccare sulle fasce e creare superiorità numerica in avanti. Tudor studierà alternative, mentre valuterà i possibili recuperi tra i lungodegenti. Sicuramente, al suo posto giocherà ancora Mandas. Speranze di tornare tra i convocati ce l'hanno invece Luca- a riposo forzato in coppa Italia per squalifica - che oggi tornerà ad allenarsi in gruppo dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi e Nicolò. Il centrocampista è fermo da inizio febbraio, ma sta risolvendo i problemi di pubalgia. Da valutare poi le condizioni di, uscito a metà gara a Torino in Coppa Italia, ma per il quale il medico sociale Rodia aveva rassicurato nel dopo gara che non c'erano particolari problematiche.