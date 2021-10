Archiviata la prima settimana di pausa, Sarri pian piano recupererà i calciatori impegnati con le proprie nazionali. Il primo a rientrare a Formello per la Lazio sarà Acerbi, reduce dai 90 minuti contro il Belgio nella finale per il terzo posto di Nations League vinta dall'Italia per 2-1. Dopo il Leone, i prossimi a tornare alla base saranno Akpa Akpro (ultimo impegno oggi alle 18:00 in Costa D'Avorio-Malawi) e Marusic, previsto stasera in campo alle 20:45 in Norvegia-Montenegro.



Le ultime sfide per i nazionali biancocelesti sono in programma tutte nella giornata di domani. Alle 18:30 il non tesserato Kamenovic sarà impegnato con la Serbia u21 contro la Francia. Poi, alle 20:45 toccherà agli altri cinque. Strakosha e Hysaj con l'Albania se la vedranno con la Polonia. Milinkovic e la sua Serbia ospiteranno l'Azebaigian. Muriqi scenderà in campo in Kosovo-Georgia e infine Raul Moro con la sua Spagna u21 riceverà l'Irlanda del Nord. Tra mercoledì e giovedì Sarri avrà tutti a disposizione.