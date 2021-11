Non solo Luiz Felipe. In casa Lazio, una delle questioni di mercato più stringenti è quella relativa ai rinnovi dei contratti in scadenza a giugno, fra cui figurano quelli dell'esterno Adam Marusic e del portiere Thomas Strakosha. Per il primo la situazione è più avviata, complice il gradimento di Sarri, mentre il portiere albanese potrebbe essere già ceduto a gennaio non gradendo più il ruolo di secondo alle spalle di Reina.