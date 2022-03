L'infermeria si svuota e Sarri può sorridere. Per Lazio - Venezia o al più tardi per il derby della prossima settimana il tecnico toscano potrebbe avere tutta la rosa a disposizione, al netto delle squalifiche (Marusic è stato fermato dal giudice sportivo per un turno, ma ci sono altri 4 diffidati ancora in lista, ndr).



RECUPERO LAMPO Lazzari ha bruciato i tempi di recupero e tornerà in gruppo in largo anticipo rispetto alle previsioni. Forse già oggi. In mattinata i test fisici per valutare le sue condizioni. Non è trascorso nemmeno un mese dal suo stop contro il Bologna, eppure la lesione di secondo grado al flessore destro sembra già riassorbita. In ogni caso, non si vogliono correre rischi di ricadute, perciò in questi giorni si deciderà se l'ex Spal sarà impiegabile o meno già contro gli uomini di Zanetti.



OBIETTIVO STRACITTADINA Fermo ai box resta quindi solo Cataldi, per un problema muscolare dopo la sfida contro il Porto. Anche il classe '94 però è sulla via del recupero. Lunedì sera sarà ancora out, ma tornerà disponibile quasi sicuramente per il derby. Nessun problema infine per Immobile, dopo la botta al costato rimediata a Cagliari, e nemmeno per Radu, che sembrava accusare un leggero fastidio al tallone dopo il match in Sardegna. Entrambi saranno a disposizione per le prossime cruciali sfide.