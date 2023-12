La Lazio punta a riavere Romagnoli per la prima sfida del 2024 a Udine, il 7 gennaio. Il difensore centrale biancoceleste, fermo da metà novembre per un problema muscolare, dovrebbe tornare a disposizione di mister Sarri già dopo Capodanno. Il condizionale è d'obbligo perché già due volte nelle scorse settimane era atteso il suo rientro, poi rimandato per successive ricadute fisiche. Le condizioni dell'ex Milan saranno monitorate quotidianamente a partire da martedì, quando la squadra si ritroverà a Formello per iniziare la marcia di avvicinamento alla partita contro l'Udinese.