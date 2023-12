Nessun problema per Luca Pellegrini. A metà secondo tempo della gara contro il Frosinone il terzino della Lazio aveva sentito un fastidio al polpaccio e si era subito fermato a terra dopo un contrasto chiedendo il cambio. Si temeva un nuovo infortunio muscolare, invece si tratta solo di un indurimento per il quale non saranno neanche necessari particolari esami di controllo. Martedì alla ripresa degli allenamenti a Formello il calciatore sarà regolarmente a disposizione di Sarri.