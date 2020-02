Dal sito ufficiale della Lazio arriva il report dell’allenamento dei biancocelesti, che domenica alle 15 affronteranno il Genoa.



Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, alle ore 15:00, si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Iniziale messa in moto mediante un circuito di forza per i biancocelesti che, successivamente si sono dedicati ad un torello.



Successivamente i biancocelesti hanno effettuato un lavoro tattico per poi svolgere una partitella a campo ridotto. Domani è in programma una seduta mattutina.