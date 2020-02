La Lazio aspetta Giroud. A riaccendere la speranza le dichiarazioni del giocatore: a febbraio tornerà a disposizione di Lampard, poi in estate cambierà maglia. E la Lazio vuole approfittarne: è rimasta in buoni rapporti con l'entourage del giocatore, vuole portarlo a Roma a 0. Il francese aveva accettato la Lazio, poi il no di Lampard. Il sogno è solo posticipato.



LAZIO SOGNO GIROUD- Il francese, fino ad ora, è stato spesso lasciato ai margini del progetto tecnico dei Blues, al quarto posto in classifica ma reduce da una sconfitta contro lo United sanguinosa in termini di classifica e lotta Champions. Giroud aspetta il suo momento, mentre la Lazio stessa è in attesa di segnali dal suo agente.