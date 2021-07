15:37 - Dopo Vavro, anche il presidente Lotito arriva al Lazio Training Center.

15:25 - Il secondo ad arrivare è Felipe Caicedo, anche lui molto disponibile con i tifosi glissando con un sorriso alle domande su un possibile passaggio all’Inter.



15:15 - Il primo ad arrivare è Felipe Anderson. L’attaccante brasiliano si è mostrato subito sorridente e disponibile ai tifosi presenti all’entrata di Formello. Sorriso, pollice alzato e poi dritto nel centro sportivo per il primo allenamento del Felipe 2.0 qui nella capitale.



Come da programma, oggi pomeriggio è iniziato il raduno della Lazio a Formello dopo il ritiro di Auronzo di Cadore. In seguito a tre giorni di riposo i biancocelesti sono rientrati alla spicciolata nel Lazio Training Center. Da oggi sono previsti due allenamenti sotto il caldo torrido della capitale per poi partire lunedì 2 agosto verso Marienfeld, per quella che sarà la quarta rassegna estiva in Germania per il club capitolino (le altre furono con Pioli nel 2014 e Inzaghi nel 2018 e 2019).



In vista del secondo ritiro pre-stagionale non dovrebbero essere confermati i vari Maistro, André Anderson e Durmisi, già fuori dai discorsi tattici durante la rassegna sotto le Tre Cime di Lavaredo. Stesso discorso per Jony, uscito anche malconcio alla caviglia dopo gli ultimi allenamenti in Veneto. Chi rischia molto anche in ottica Marienfeld sono Fares, tra i peggiori ad Auronzo e lo stesso Akpa Akpro, il quale con l'arrivo di Basic sarebbe di troppo a centrocampo. Saranno settimane determinanti per il loro futuro alla Lazio.