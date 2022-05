Mikelsarà l'allenatore dell'fino al 2025. Il rinnovo è stato annunciato nelle scorse ore dai Gunners. Una notizia che fa sorridere anche la. La squadra londinese infatti aveva messo gli occhi anche sucome possibile sostituto per la panchina.Ilse arrivasse una chiamata da un top club estero. Fino a questo momento però non si sono registrati movimenti concreti attorno al mister toscano, al di fuori delle voci - a questo punto sfumate - di interessamento da parte del club del nord di Londra. Salvo capovolgimenti improvvisi, nel futuro di Sarri non sembra quindi esserci un ritorno in Premier League.