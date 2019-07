Ansia per Leiva. Il pesante ritiro precampionato di Auronzo di Cadore miete le sue vittime, e quello che preoccupa di più è Lucas Leiva. Come riporta il Messaggero, potrebbe tornare subito a Roma: esione da valutare fra il primo e il secondo grado al quadricipite femorale della coscia sinistra.



RITIRO LAZIO INFORTUNATI - Non solo Leiva, il ritiro miete le sue vittime. Leiva rischia di essere l'infortunato più serio, ma anche Durmisi, Patric e Marusic non se la passano molto bene. Hanno abbandonato campo e fascia, di fatto lasciando Inzaghi un po' in difficoltà nel proporre le coppie per le varie sedute di allenamento.