Sarà Pepe Reina il secondo portiere della Lazio l'anno prossimo. Cambio di programma quindi, rispetto a quanto ripetuto più volte nelle settimane scorse. Si pensava ad un addio dello spagnolo a prescindere dal piazzamento in Europa, che ha fatto comunuqe scattare la clausola di rinnovo sul contratto. Invece secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, l'estremo difensore avrebbe comunicato al club la sua decisione di restare in biancoceleste un altro anno, rispettando quindi gli accordi, come dodicesimo.