Difficile raccogliere tutto quello cheai suoi sostenitori, a chi la segue. Per fare un bilancio, dovrete e dovrò attendere qualche giorno: credo sia doveroso fare bene mente locale, non scrivere dopo aver visto uno stadio immensamente pieno, dipinto di bianco e celeste. Non dopo le immagini di questa notte già calda e umida su Roma, su questa squadra, su Sarri.diche segna il suo primo gol al derby e col suo ultimo consegna alla Lazio il quinto posto, togliendolo alla Roma.. Come solo si può essere dopo questo stadio.Che sarebbe stata una notte di addii, era chiaro a tutti. Per questo motivo,agli strali – anche reciproci, ma non è una gara di specchio riflesso, lui per primo dovrebbe capirlo – alle difficoltà di una stagione che ha comunque messo, un derby di ritorno perso male, un'Europa League gestita malamente.: quelli veri, premiati a fine partita,Il primo, il figlio di Fotaq, amicone del nostro ds, è partito male, grezzo,Poi può piacere – per me su alcuni difetti non è mai veramente migliorato – possiamo discutere se non sia orrido perderlo a zero, vista la possibile plusvalenza, possiamo discutere se meritava di fare più presenze di Pulici,Ha sbagliato, ha fatto bellissime parate, ci ha salvato e condannato (l'Europa League per larga parte ce l'ha sul groppone lui),. Cosa che non fanno molti tifosi.questo uomo arriva a Roma dopo aver militato in uno dei club più grandi del mondo, si mette a lavorare sodo, duramente, si impegna, si conquista i tifosi a suon di sudore, fatica, interventi, decisioni forti. Uno che ci ha sempre messo la faccia, il fiato, il sudore estremo e la gamba quando serviva (Cuadrado, ti ricordi?).Conosco tanti detrattori di professione,Volergli bene è stato facile, davvero: per i tifosi, questo è un giocatore che resta nel profondo. E un saluto è stato doveroso, autentico, puro. Come questa riconoscenza. Come questa relazione profonda. Come il suo modo di intendere questo sport meraviglioso che ci lega a fondo.ma uno da guardare dritto negli occhi, in silenzio, con la speranza che uno sguardo possa trasmettere tutto il rispetto, la passione, la stima, il cuore. Che passi di occhi in occhi tutto questo, e altro ancora.Anche quello disarà un addio, probabilmente: un giocatore visto pochissimo, regala un gol e un assist all'ultima di campionato, senza Immobile, conferma quello che si pensava. Non è una punta, ma è un giocatore di calcio. E a gennaio non sono sempre arrivati giocatori di calcio.difficile a dirsi, ma un punto per lui: ha fatto una bella partita, sfortunato perfino sul pareggio dell'Hellas Verona, aveva salvato tutto. Da rivedere, ma già è un ottimo punto di partenza. Comparse, per ora. Ma manco troppo negative direi.questa è una rosa che mi sembra molto inferiore al campionato che ha fatto, superbo, alle prestazioni dei singoli, all'intensità e alla forza impattante di molti suoi automatismi. Questo ex difensore ruvido è un ottimo allenatore, e il suo Verona ha onorato un campionato quasi da record con una partita intensa e divertente.Due addii sono stati presunti: tutti si aspettavano una targhetta pernvece niente. Forse non è tutto ancora scritto, firmato, cartabollato. Chi lo sa. In realtà lo sappiamo l'altro che abbiamo tutti sognato, ammirato, amato, coccolato, sperato.guai agli altri, lui viene, controlla di suola o di petto, vince.per distacco, in quest'ultima di campionato fa e disfa, regge e innalza, sta per segnare un gol da cineteca e sale in cattedra. Lo so, lo sappiamo tutti: lo abbiamo pensato, che potrebbero essere le sue ultime giocate, i suoi ultimi minuti, i suoi ultimi tocchi di classe immensa con questa maglia che ha indossato con passione per un'eternità nel calcio moderno, per un giocatore di questo livello assoluto.Chiudo con il vero protagonista:Un segnale e un promemoria: i laziali ci sono, bisogna saperli apprezzare, prendere, amare, capire.sperando con tutto loro stessi che non sia l'ultima di Milinkovic Savic con l'aquila sul petto.