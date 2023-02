Lui si fa solo i c***i suoi, della maggioranza non gliene frega un c***o!

Tensioni nella maggioranza al. A scatenarle è. Il presidente della, eletto senatore nelle liste di Forza Italia, secondo quanto scrive oggi Il Fatto Quotidiano, ha attirato su di sé le ire di alcuni esponenti degli altri due partiti che sostengono il Governo: Fratelli d'Italia e Lega. In particolare è il senatore(FdI) ad avergli rivolto le maggiori invettive:

Questo il virgolettato riportato sul giornale. Il motivo alla base di tutto è la presentazione di un emendamento al cosiddetto decreto Milleproroghe, che vieta ai tifosi di partecipare ai board delle società sportive. Si andrebbe così ad abolire una norma del 2021, voluta dall'ex deputato leghista Daniele Belotti - che è anche un noto esponente della tifoseria dell'Atalanta - che permetteva di fatto agli ultras di entrare a far parte di un organo consultivo delle società per tutelare i propri interessi. Al momento di discutere il provvedimento in commissione è scoppiato il putiferio, con parole grosse e minacce di non votare il testo in aula. La seduta è stata quindi sospesa con Malan ancora a rincarare la dose: "Dopo i favori che ha avuto col rinvio delle tasse per il calcio dovrebbe solo tacere". L'emendamento comunque alla fine è stato accantonato.