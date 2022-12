Il Siviglia si fa avanti per Maximiano. Dalla Spagna sono sicuri che il club andaluso vedrà presto alcuni cambiamenti tra i pali e tra i candidati c'è proprio il portoghese della Lazio. Il ds Monchi vorrebbe bussare alla porta di Formello per una possibile operazione. I biancocelesti però sembrano intenzionati a puntare ancora sul riscatto in campo dell'ex Granada, dopo che l'errore alla prima giornata contro il Bologna lo ha fatto finire indietro nelle gerarchie di Sarri. L'estremo difensore è stato pagato 10 milioni in estate e il club capitolino non può permettersi di veder svalutato già dopo sei mesi l'investimento fatto.