Non è un articolo, tanto lo hanno fatto tutte e due lo società, sui loro canali ufficiali social network. Non è nemmeno un articolo contro le due società: fanno quello che devono fare, che la società gli richiede,. Nulla di nuovo sotto il sole, ma lasciatemi dire:Una parte di noi, dopo aver visto quella meravigliosa antologia calcistica, quel compendio di arte, follia, divertimento, tecnica, potenza, avrebbe voluto partecipare. Chiaro, i rimpianti manciniani ancora ci bruciano dentro, e non godersi i Mondiali è stato orrido.Certo, sono i Mondiali delle lobby petrolifere e dei morti sul lavoro, dei senza diritti e delle diversità negate. Tutto vero, verissimo, ma esserci, partecipare, fare parte di questo colorato carrozzone. Diciamocelo sul serio, tanto è così.Le dinamiche social ci costringono però ad esserci per forza.Non ho partecipato a quel coro auto-referenziale che ha usato la scusa di questi due giganti per parlarsi addosso, per l’ennesima volta., in un perpetuo e delirante turbine di richieste di attenzione.. Le vedo sullo stesso piano:Ma il discorso è più profondo, e va oltre il tifo:, che i loro tifosi non hanno provato un pochino di quella gioia? Ci è molto difficile ammettere, a noi stessi per primi, che no, stavolta non c’entriamo niente?- Si tratta dello stesso discorso dei, questo orrendo neologismo coniato per descrivere gaglioffamente i giocatori della Lazio che vanno in nazionale. Una volta che vestono quella maglia, sì, sono gli stessi di sempre, ma non giocano per noi. Cioè ok l’emotività, bello vederli a quei livelli, bello vederli competere, divertente.. Sono dei professionisti di Lazio e Roma che vanno in Nazionale, chiamati da un altro ct, con un’altra maglia, in un contesto totalmente diverso. Possiamo dircelo, non riguarda noi, non riguarda la Lazio, la Roma, la Juve (che Di Maria, ad esempio, riguardi più la Nazionale che la Juve credo sia un fatto incontestabile).Che possiamo fargli i complimenti, partecipare in maniera empatica alla loro gioia, ma no, noi non c’eravamo. Come Italia, come singoli tifosi, come squadre di club.Forse dovremmo valutarci di più, e meglio: siamo più, e meglio, di un piccolo post per rivendicare qualcosa in cui non c’entriamo granché.