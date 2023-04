Sarri vorrebbe Zielinski per sostituire Milinkovic. Il centrocampista serbo infatti non rinnoverà il contratto con la Lazio (in scadenza nel 2024). Come riporta il Messaggero questa mattina anche lo stesso calciatore, dopo aver parlato col proprio procuratore, ha fatto sapere al club biancoceleste di non voler prolungare l'accordo.



Lotito però accetterà di cedere il cartellino del Sergente solo con un'offerta di almeno 40 milioni di euro. Gli stessi che poi servirebbero per andare a prendere dal Napoli quello che Sarri reputa il sostituto ideale.per il numero 21. Anche Zielinski peraltro è intenzionato a non rinnovare con i partenopei e la scadenza del suo contratto è uguale a quella di Milinkovic.