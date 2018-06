Un brasiliano per sostituire un brasiliano, dalla stessa scuderia di procuratori. L'idea è buona: Roger Krug Guedes, classe ’96, esterno d’attacco e destro naturale, di proprietà del Palmeiras, nelle prime 10 giornate del Brasilerao ha realizzato 8 reti e tre assist con l'Atletico Mineiro, in prestito. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ sarebbe lui il sostituto ideale di Felipe Anderson.



INDIZI DI MERCATO - I suoi procuratori, guarda caso, sono gli stessi di Felipe. Kia Joorobchian e Giuliano Bertolucci potrebbero ricevere il via libera per vendere Felipe in Premier e piazzare a Roma il suo sostituto, con caratteristiche ideali: fantasia, eleganza e senso del gol. La Lazio guarda in Brasile, Guedes è il nome nuovo sul taccuino di Tare.