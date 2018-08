La vicenda Milinkovic ha molti spettatori interessati, a partire dai tifosi della Lazio. Alla finestra c'è anche il suo possibile sostituto. Ramires, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe raggiunto un accordo con Lotito e Tare tramite i suoi agenti, in parola con la Lazio. Sono gli stessi di Lucas Leiva, i rapporti sono ottimi. Un accordo di massima è stato raggiunto e il brasiliano sarebbe pronto a liberarsi dallo Jiangsu subito dopo l’eventuale cessione di Milinkovic-Savic. Al club cinese la Lazio dovrebbe versare 3 milioni di euro per Ramires, un parziale indennizzo.



OFFERTA LAZIO - Il brasiliano, dal canto suo, sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. Ramires attualmente si sta allenando a Joinville; è stato messo fuori rosa dallo Jiangsu perché ha rifiutato di abbassarsi l’ingaggio (guadagna 13 milioni l’anno). Dall’ottobre 2017 ha giocato soltanto una partita ufficiale: la Lazio vuole rilanciarlo. Per la Lazio Ramires uno sforzo economico lo farebbe eccome.