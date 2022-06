Tare pesca in Brasile il terzino sinistro da regalare a Sarri. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe pronto un triennale per Pedrinho, classe 2002 del Santos. Il contratto del ragazzo col club paulista scadrà il 31 dicembre, quindi dal 30 giungo sarà libero di accordarsi con chi vorrà. Sempre secono la rosea, in queste ore il calciatore si troverebbe proprio in Italia per risolvere alcune pratiche relative all'ottenimento del passaporto.