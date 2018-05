Tommaso Paradiso, voce dei Thegiornalisti, grande tifoso della Lazio, dice la sua, su Instagram, dopo il ko biancoceleste contro l'Inter che è costato un posto in Champions League: "Il calcio non è strano, è successo tutto quello che doveva succedere. Giochiamo con il portiere più scarso della serie A (Strakosha), non esce mai. E dulcis in fundo fallo a falciatrice di De Vrij, strano. Molto strano".



Poi ha precisato: "Sono la persona più contraria alla mentalità del complotto. Mi fa schifo. Ho semplicemente detto che per tutto quello che è girato intorno a De Vrij in relazione a questa partita sicuramente qualcosa sarebbe successo. Per la cabala, per la pressione perché era destino, per quello che vi pare, fatto sta che è successo. "Il calcio non è strano per niente" significa che queste sono le classiche partite che la Lazio buca. Da sempre. Sicuro come il sole che sorge domani. Ha bucato Atalanta e Crotone e non vedo perché non avrebbe dovuto cadere con l'Inter, nonostante abbia giocato nettamente meglio. Quindi non è strano per niente che sia andata così e che De Vrij abbia avuto la sfiga di falciare Icardi in area di rigore a 10 minuti dalla fine. Nessun complotto, storia".