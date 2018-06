Una punta, Tare la cerca, sul taccuino ha tanti nomi per affiancare Ciro Immobile. Ma Lotito potrebbe aver trovato in famiglia un attaccante da aggiungere alla rosa. Alla Salernitana il patron ha scoperto Mattia Sprocati, attaccante della Salernitana classe 1993. 10 gol in stagione, Lotito ci pensa. Potrebbe inserirlo in alcune trattative, con Sassuolo e Genoa, sulle sue tracce.