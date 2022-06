Setti lo aveva detto : "La percentuale di fare un affare con la Lazio sia alta, forse se ne possono fare anche due". E infatti le parole del presidente del Verona di dieci giorni fa, potrebbero tramutarsi in realtà molto presto.La trattativa per i due affari è viva.Come racconta oggi il Corriere dello Sport,tra la valutazione per il difensore e l'offerta messa sul piatto: 15 milioni la richiesta gialloblu, 10 quelli proposti fin qui dai biancocelesti. Per la mezzala serba - col quale sembra sia stata già trovata un'intesa per l'ingaggio - il prezzo è invece di 18 milioni.Con gli scaligeri si cerca quindi una formula che possa abbassare i costi delle operazioni. Anche perché, senza le cessioni di uno dei big, le risorse per il mercato della Lazio dovrebbero arrivare dal piazzamento dei (tanti) esuberi.