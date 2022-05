Penso che la percentuale di fare un affare con la Lazio sia alta, forse se ne possono fare anche due, ma dipende dalla Lazio e dai suoi piani di mercato. Noi non cerchiamo scambio di giocatori anche perché i giocatori della Lazio guadagnano troppo, le trattative sono basate sul cash.

Asse di mercato caldo trae la sponda biancoceleste della Capitale. Il presidente dell'Hellas, intervenuto questa mattina ai microfoni dell'emittete romana Radiosei, ha dichiarato:

La Lazio e il club scaligero già da gennaio discutono del possibile trasferimento a Formello di Casale, profilo gradito per rinforzare la difesa. Nelle ultime settimane si sono poi aggiunti altri due nomi, per il centrocampo e l'attacco, che hanno ben figurato in gialloblu questa stagione, attirando l'interesse delle Aquile. Sono Ilic e Simeone. Il patron dei veronesi a riguardo ha aggiunto: