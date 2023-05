Quella che sta volgendo al termine è una stagione da dimenticare per Immobile. Tormentato dagli infortuni, non ha mai trovato continuità in campo e a tre giornate dalla fine è fermo ancora a 11 gol, il peggior dato da quando è alla Lazio. Nelle ultime gare del campionato però, contro Udinese, Cremonese e Empoli, il bomber biancoceleste vuole provare l'impresa: raggiungere i 200 gol in Serie A.



Per ora è a 195 e non è certamente nel suo miglior stato di forma. Nelle ultime gare però si sono visti segni di ripresa. Un crescendo lento, ma costante che fa ben sperare lui stesso e i tifosi, che vedono nei suoi gol la miglior speranza di chiudere il discorso qualificazione in Champions il prima possibile. Se ci riuscisse, Immobile diventerebbe l'8° giocatore di sempre in Italia a sfondare il tetto dei 200 gol. nella classifica all time dei marcatori resterebbe comunque alle spalle di un mito come Roberto Baggio (settima posizione a quota 205), ma sarebbe uno slancio importante in vista del prossimo anno, quando proverà a scalare ulteriori posizioni provando ad avvicinarsi il più possibile almeno al podio (Gunnar Nordahl 225; Francesco Totti 250; Silvio Piola 274).