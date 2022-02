Sarri rischia di dover fare a meno di Immobile anche per la sfida di ritorno contro il Porto. Lo riporta Sky Sport, spiegando che il suo forfait con l'Udinese domenica sera è praticamente certo e che, a seconda di come evolveranno le sue condizioni, solo alla vigilia della sfida di Europa League all'Olimpico si saprà se il il centravanti sarà a disposizione.



LE CONDIZIONI DI CIRO L'attacco influenzale, che lo ha costretto a saltare la trasferta portoghese, ha fortemente debilitato il 17 biancoceleste. Non ci sono comunicazioni ufficiali del club sulle sue condizioni, ma la scelta di preservarlo anche dal viaggio in Friuli era proprio nell'ottica di riaverlo a disposizione per giovedì prossimo. A questo punto invece si dovrà valutare giorno per giorno come evolverà la sua situazione.



SPAZIO ANCHE PER CABRAL? Sarri incrocia le dita e spera di non dover rinunciare al bomber di Torre Annunziata a lungo. Senza di lui - autore fin qui di 19 gol in campionato - il potenziale offensivo della squadra ne risente parecchio e ieri sera a O'Porto si è sentita parecchio la sua assenza. Il tecnico punterà ancora, in assenza di altre alternative, sul falso 9. Felipe Anderson è ancora in vantaggio ma Cabral incalza per ritagliarsi un po' di spazio. Il nuovo arrivato è ritenuto ancora un po' indietro al livello fisico rispetto agli altri compagni, ma sta facendo passi avanti atleticamente. Non è escluso che possa riaffacciarsi in campo anche alla Dacia Arena per mettere altri minuti nelle gambe e diventare sempre più un'alternativa concreta per il mister.