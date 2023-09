Ciroattacca laGazzetto dello Sport sui social. Il calciatore dellachiede conto sarcasticamente al quotidiano del titolo fatto due anni fa, in merito alche lo ha visto protagonista e da cui erano scaturite numerose polemiche. Ieri il GUP di Avellino ha prosciolto da tutte le accuse gli imputati. L'attaccante e capitano biancoceleste era finito al centro delle critiche per aver giocato due partite in Serie A, saltando invece quella di Champions tra le due, per via di risultati discordanti sui testi molecolari anticovid analizzati in un laboratorio della provincia campana, cui si affidava la Lazio, rispetto a quelli analizzati invece dalla UEFA.Nelle storie sul proprio profilo Instagram Immobile ha ricondiviso un post nel quale si chiedeva "Ma non era tutto vero?" Il riferimento è alla prima pagina della Gazzetta dello Sport uscita in quei giorni, nell'autunno del 2020.