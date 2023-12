Ciro Immobile ha parlato a Dazn dopo la vittoria arrivata all'Olimpico nella sfida contro il Cagliari. Queste le parole del centravanti biancoceleste:



LA PARTITA - "Va bene tutto, bisogna vincere anche gare come quella di oggi. Non è stata la nostra miglior partita, ma vincere oggi ci voleva. Ai miei compagni ho detto che non mi è piaciuto il riscaldamento, eravamo inizialmente contratti visti gli ultimi risultati. Volevamo la vittoria con tutti noi stessi, siamo molto indietro in classifica e dobbiamo recuperare posizioni. Classifica? Ho consigliato ai miei compagni di guardarla il meno possibile, dobbiamo risalire la china ma serve più continuità".



PARATA DI PROVEDEL - "Stavamo giocando meglio in parità numerica, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà nel finale: Provedel ha fatto una grande parata, ma a dire il vero è stata l'unica della partita".



IL GIRONE DELL'ITALIA - "Squadre toste da affrontare, bel girone. Sarà bello affrontare Hysaj contro l'Albania e la colonia spagnola qui alla Lazio. Noi calciatori abbiamo bisogno della pressione, fa alzare l'asticella, la voglia di mettersi in mostra e far bene sia con la Lazio che in nazionale. Bisogna stare tranquilli e poi arriverà tutto. ".