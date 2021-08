Dopo la tripletta contro lo Spezia, Ciro Immobile ha parlato così a Dazn.



"Ho iniziato a lavorare col mister con grande entusiasmo, so che gli attaccanti hanno sempre segnato tanto con lui e non vedevo l’ora di iniziare".



SUL RIGORE - "L'anno scorso ho sbagliato quattro rigori e non mi andava di sbagliar ancora. Ho cambiato all’ultimo e un po’ mi rode".



SUI TIFOSI - “Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi. Ci mancavano tanto, sono stati spettacolari. Speriamo che le cose si aggiustino e che si possa vedere ancora più gente. Il calcio è questo".