Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 3-0 contro lo Spezia:



"Mi mancava fare gol, quest'anno è stato un po' movimentato dal punto di vista degli infortuni ma la squadra ha saputo sopperire alla mia assenza. In queste ultime battute di campionato, darò il meglio per raggiungere l'obiettivo insieme ai miei compagni. Abbiamo messo a posto tante cose in difesa, adesso ci esprimiamo al massimo delle nostre qualità: stiamo facendo tutto quello che ci chiede il mister, anche se l'approccio di oggi non è stato dei migliori. Lo Spezia lotta per salvarsi, non era una partita semplice".



STAGIONE - "Devo rimettermi a posto fisicamente, poi tornerò ad andare ai mille all'ora come ho sempre fatto. E' stata solo una stagione sfortunata, quando si inizia con gli infortuni non si finisce mai ma andiamo avanti: non si molla".



CAMBIO - "Oggi avevo ancora un altro po' da dare in campo, ma il mister ha deciso di sostituirmi e va bene così: al mio posto è entrato Pedro, non uno qualunque. Con la Juventus sono uscito dopo aver dato tutto".