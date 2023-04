Ciro Immobile è pronto a tornare alla normalità. L'attaccante della Lazio ha lasciato l'Ospedale Gemelli di Roma, dove si trovava a seguito dell'incidente di due giorni fa (con la sua auto contro un tram): il 17 biancoceleste è stato dimesso nel primo pomeriggio, con un tutore al braccio e sotto antibiotici, dopo aver ore nella struttura per far compagnia alla figlia minore Michela (10 anni), che resterà sotto osservazione in ospedale questa notte insieme alla madre, Jessica Melena.



IL RECUPERO - Quello che si chiedono ora i tifosi laziali è quando potranno rivedere il capitano in campo. Scontata l'assenza contro il Torino nel prossimo impegno di Serie A, in programma sabato, resta da capire se Immobile sarà a disposizione di Sarri per il big match con l'Inter: l'attaccante è convinto di poter recuperare in tempo per la partita, in programma domenica 30 aprile a San Siro (12.30), ma in casa Lazio si predica cautela. Lo staff medico della società capitolina valuterà nei prossimi giorni le sue condizioni e l'evoluzione del recupero, dopo il trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra rimediati nell'incidente con il tram.