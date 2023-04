Allenamento sotto la pioggia a Formello. Il temporale di questo pomeriggio ha complicato i piani di lavoro della Lazio, con Sarri che ha preferito non rischiare alcuni dei suoi uomini su un campo diventato improvvisamente scivoloso. In gruppo comunque si è rivisto Vecino: il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori contro lo Spezia sembra in via di risoluzione, ma l'uruguaiano è comunque da considerare in dubbio per la sfida col Torino. Sicuramente assenti sabato alle 18 per la gara dell'Olimpico saranno Cataldi per squalifica e Immobile, a causa dell'incidente avuto domenica mattina.