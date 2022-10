Sono 4 e non parliamo di gol: Ciro Immobile è diventato oggi papà per la quarta volta, con la nascita Andrea. Per l'attaccante, sono arrivati gli auguri della Lazio: "Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Immobile e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Ciro, a mamma Jessica e ai tre fratellini Michela, Giorgia e Mattia".