Forse è la critica che gli viene rivolta più spesso: Ciro Immobile fuori dall'Italia non riesce a dimostrare granché. In Nazionale, poi, oramai volano parole grosse: come riporta il Messaggero prima del match contro la Polonia ci sarebbe stato un lungo confronto-chiarimento con Mancini. Che non è bastato ad evitargli un secondo tempo intero a scaldarsi senza entrare.



DIMOSTRAZIONE - Per dimostrare di essere ancora decisivo, Ciro in campionato si sta dando da fare: 6 reti, l'ultima a Parma, anche senza gli assist di Luis Alberto e Milinkovic. Ora al Velodrome dovrà fare a meno del feeling con Correa, ma avrà al suo fianco Caicedo, che vuole la sua chance di incidere, e scalpita. Tornerà la coppia d'attacco che ha fatto male a Genoa e Fiorentina: dopo il KO in Germania, a Marsiglia tutti dovranno dare il massimo. A partire da Ciro Immobile, che deve scrollarsi di dosso la solita critica che gli viene mossa.