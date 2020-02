Preoccupazione in casa Lazio, perché all'infortunato Francesco Acerbi (problemi al polpaccio) si aggiungono altri due big: Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, usciti malconci dall'ultima gara in casa del Genoa, non si sono allenati con i compagni questo pomeriggio; terapie rigenerative per i due biancocelesti. Fermo ai box anche il lungodegente Senad Lulic, torna a disposizione di Inzaghi dalla squalifica Luiz Felipe.