Non solo protagonisti sul campo. Immobile e Milinkovic, due top player della Lazio, saranno delle superstar anche sul palco. I due calciatori saranno tra gli invitati del Football Rock Live, un evento benefico che si terrà il 24 agosto all'Arena Civica di Milano e al quale parteciperanno tantissimi tra artisti, calciatori e calciatrici. Come riporta Il Corriere dello Sport "parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza alla Onlus Insuperabili, associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale".