Continua il processo di inserimento di Vedat Muriqi. Il bomber kosovaro ha ormai superato lo stiramento di fine agosto e si sta allenando regolarmente in gruppo, mentre l'attaccante principe della Lazio, ovvero Ciro Immobile. Come riporta Il Corriere dello Sport i due scalpitano per giocare insieme, e la prima occasione sara in Champions League contro il Borussia Dortmund.